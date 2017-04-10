Госавтоинспекция закроет подтопленные омские дороги
Общество  •  10 апреля 2017, 14:14  •  печать

Госавтоинспекция закроет подтопленные омские дороги

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В преддверии весеннего паводка сотрудники Госавтоинспекции проводят ежедневный мониторинг дорог, которым грозит затопление.

В эти выходные в Омске ограничили движение на Красноярском тракте. Мешками с песком был огорожен участок дороги, который подтапливается ежегодно, а скорость движения транспорта снизилась примерно до 20 км/час.

Красноярский тракт не единственная магистраль, которая может быть перекрыта из-за подтопления талыми водами. Госавтоинспекция проводит обследование улично-дорожной сети города и дорог в Омской области, которые оказались в зоне паводка год назад.

Ни одного участка пока не выявлено, но ежедневно эта работа проводится, и в случае подтопления будем принимать экстренно меры, в том числе с частичным перекрытием проезжей части, - рассказала телеканалу "Продвижение" начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД России по Омской области Наталья Бобылева.

Добавим, что, по прогнозам синоптиков, паводок в этом году может быть более разрушительным, чем прошлой весной.

Теги  •  #ГИБДД #дороги #Красноярский тракт #ограничение движения транспорта #паводок #погода

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