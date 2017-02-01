Омский предприниматель торговал алкоголем из-под полы

Сотрудники правоохранительных органов выявили в Омске точку по продаже алкоголя без лицензии.

В торговом павильоне, который находится на улице Харьковской, была организована контрольная закупка, в ходе которой омские полицейские выявили факт незаконной реализации спиртных напитков. Павильон принадлежит 57-летнему предпринимателю, который, как выяснилось, не имеет лицензии на продажу алкоголя. В итоге все крепкие напитки из магазина были изъяты, а в отношении бизнесмена составлены протоколы об административном правонарушении.

- В результате осмотра помещения полицейские изъяли 98 единиц различных спиртных напитков, - рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области. - В отношении гражданина, допустившего данное правонарушение, составлены административные протоколы. Санкции по инкриминируемым статьям предусматривают административные штрафы с конфискацией товара.

Отмечается, что до суда изъятый алкоголь будет находиться на специальном складе.