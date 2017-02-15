Михаил Казиник 1200х90
Омичка незаконно торговала алкоголем на дому
Происшествия  •  15 февраля 2017, 07:31, последнее обновление 15 февраля 2017, 09:31  •  печать

Омичка незаконно торговала алкоголем на дому

Автор: Василий Епанчинцев

Полиция пресекла торговлю алкоголем в частном доме в Советском округе.

В связи с неоднократными жалобами жителей Советского округа, сотрудниками полиции была проверена торговая точка в одном из жилых домов по улице 1-я Поселковая, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. 10 февраля на продавщицу был составлен административный протокол по ст. 14.1. и 14.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации "Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии", "Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена".

Однако продажа алкоголя в доме-магазине была продолжена. 20-летняя продавщица отказалась пустить повторно прибывших полицейских. Девушка была привлечена к административной ответственности по ст. 19.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции". В специальном приёмнике ей пришлось провести шесть дней.

В ходе обыска в доме было изъято 63 единицы алкогольной продукции. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, совершённом в крупном размере". Полицейские устанавливают собственника дома. Незаконная торговая точка ежедневно проверяется.

r Теги  •  #алкоголь #полиция

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Виктор Леонов  •  15 февраля 2017, 10:32

Таких точек по городу очень много, их вычисляют по одной, закрывают, но появляются новые. Этот процесс бесконечен.

Ответить
Юлия Скиба  •  15 февраля 2017, 09:03

Одна точка закроется, пять других скоро будут открыты. Это неизлечимо.

Ответить
Последние новости
"Эти выборы - фарс". Горсовет определил, как назначат нового мэра Омска  •  сегодня, 11:42
Телеканал "Продвижение" начал круглосуточное вещание в интернете  •  сегодня, 11:33
Омское предприятие выплатило зарплату сотрудникам после вмешательства прокуратуры  •  сегодня, 11:27  •   1
Меркулов, Шелест и Винокуров стали кандидатами в мэры Омска  •  сегодня, 11:20
Омск нарезали на округа для двух выборных кампаний в Горсовет  •  сегодня, 11:16
Нехваткой воды в Нововаршавке заинтересовалась прокуратура  •  сегодня, 11:13
Еще новости
Ювелирный союз 14-16 240х440
Дача 200х400
Вавилон