Омичка незаконно торговала алкоголем на дому

В связи с неоднократными жалобами жителей Советского округа, сотрудниками полиции была проверена торговая точка в одном из жилых домов по улице 1-я Поселковая, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. 10 февраля на продавщицу был составлен административный протокол по ст. 14.1. и 14.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации "Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии", "Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена".

Однако продажа алкоголя в доме-магазине была продолжена. 20-летняя продавщица отказалась пустить повторно прибывших полицейских. Девушка была привлечена к административной ответственности по ст. 19.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции". В специальном приёмнике ей пришлось провести шесть дней.

В ходе обыска в доме было изъято 63 единицы алкогольной продукции. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, совершённом в крупном размере". Полицейские устанавливают собственника дома. Незаконная торговая точка ежедневно проверяется.