Омичка незаконно торговала алкоголем на дому

В связи с неоднократными жалобами жителей Советского округа, сотрудниками полиции была проверена торговая точка в одном из жилых домов по улице 1-я Поселковая, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. 10 февраля на продавщицу был составлен административный протокол по ст. 14.1. и 14.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации "Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии", "Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена".
Однако продажа алкоголя в доме-магазине была продолжена. 20-летняя продавщица отказалась пустить повторно прибывших полицейских. Девушка была привлечена к административной ответственности по ст. 19.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции". В специальном приёмнике ей пришлось провести шесть дней.
В ходе обыска в доме было изъято 63 единицы алкогольной продукции. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, совершённом в крупном размере". Полицейские устанавливают собственника дома. Незаконная торговая точка ежедневно проверяется.
Таких точек по городу очень много, их вычисляют по одной, закрывают, но появляются новые. Этот процесс бесконечен.
Одна точка закроется, пять других скоро будут открыты. Это неизлечимо.