В Омске раздавили 3 тонны санкционных киви из Италии

Россельхознадзор уничтожил 3100 кг свежих киви во время рейда в Исилькульском районе Омской области.

7 апреля инспекторы Россельхознадзора по Омской области нашли запрещённую к ввозу и реализации партию свежих киви весом 3100 кг. Подкарантинная продукция была обнаружена во время рейда в Исилькульском районе Омской области. Согласно информации, указанной на этикетках, страной происхождения фруктов является Италия.

В соответствии с Указом президента РФ от 29 июля 2015 года № 391 "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" сотрудники Россельхознадзора раздавили незаконную партию киви.