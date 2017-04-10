В Омске раздавили 3 тонны санкционных киви из Италии
Общество  •  10 апреля 2017, 14:52, последнее обновление 10 апреля 2017, 15:20  •  печать

В Омске раздавили 3 тонны санкционных киви из Италии

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Россельхознадзор уничтожил 3100 кг свежих киви во время рейда в Исилькульском районе Омской области.

7 апреля инспекторы Россельхознадзора по Омской области нашли запрещённую к ввозу и реализации партию свежих киви весом 3100 кг. Подкарантинная продукция была обнаружена во время рейда в Исилькульском районе Омской области. Согласно информации, указанной на этикетках, страной происхождения фруктов является Италия.

В соответствии с Указом президента РФ от 29 июля 2015 года № 391 "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" сотрудники Россельхознадзора раздавили незаконную партию киви.

Теги  •  #киви #Россельхознадзор #санкции #фрукты

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