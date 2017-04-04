Омский Россельхознадзор раздавил 150 кг турецких томатов
Общество  •   4 апреля 2017, 17:20, последнее обновление 4 апреля 2017, 17:20  •  печать

Омский Россельхознадзор раздавил 150 кг турецких томатов

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В Омске обнаружили и уничтожили санкционные продукты из Турции.

Вчера, 3 апреля, сотрудники Россельхознадзора по Омской области во время рейда обнаружили запрещённую к ввозу в РФ продукцию: 143 кг свежих томатов. Этикетки на ящиках сообщали, что страной производителем является Турция.

Согласно Указу президента РФ от 28 ноября 2015 года "О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики" санкционные продукты были уничтожены.

Теги  •  #Россельхознадзор #санкции #томаты #Турция

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Комментарии
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Евгений Ронин  •  4 апреля 2017, 19:19

Интересно, и как же их провозят через границы, если они без документов? Вот это в первую очередь нужно выяснять.

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