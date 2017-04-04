Омский Россельхознадзор раздавил 150 кг турецких томатов

В Омске обнаружили и уничтожили санкционные продукты из Турции.

Вчера, 3 апреля, сотрудники Россельхознадзора по Омской области во время рейда обнаружили запрещённую к ввозу в РФ продукцию: 143 кг свежих томатов. Этикетки на ящиках сообщали, что страной производителем является Турция.

Согласно Указу президента РФ от 28 ноября 2015 года "О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики" санкционные продукты были уничтожены.