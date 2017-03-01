В Омске раздавили 800 кг пекинской капусты из Польши

27 февраля во время карантинного фитосанитарного контроля на одном из омских продовольственных складов инспектор Управления Россельхознадзора по Омской области обнаружил запрещённую к ввозу и реализации пекинскую капусту. Общий вес продукции составил 795,8 кг. Производителем продукции оказалась Польша.

В соответствии с Указом президента РФ от 29 июля 2015 года № 391 "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" работники Россельхознадзора раздавили капусту бульдозером на месте.