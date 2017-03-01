В Омске раздавили 800 кг пекинской капусты из Польши
Общество  •   1 марта 2017, 11:53  •  печать

В Омске раздавили 800 кг пекинской капусты из Польши

Автор: Вероника Делор

Россельхознадзор не пустил в Омск запрещённые овощи.

27 февраля во время карантинного фитосанитарного контроля на одном из омских продовольственных складов инспектор Управления Россельхознадзора по Омской области обнаружил запрещённую к ввозу и реализации пекинскую капусту. Общий вес продукции составил 795,8 кг. Производителем продукции оказалась Польша.

В соответствии с Указом президента РФ от 29 июля 2015 года № 391 "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" работники Россельхознадзора раздавили капусту бульдозером на месте.

Теги  •  #капуста #Россельхознадзор Омской области #уничтожение

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Комментарии

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Виктор Квадрант  •  1 марта 2017, 12:05

Не могу такого понять. Если ввезли запрещенное, то не дайте заработать на этом нарушителю. Но продукты зачем с грязью смешивать и уничтожать? Сколько людей в Омске, кто даже не может себе позволить купить эту капусту. Создайте пункт раздачи контрабандной проудкции нуждающимся.

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