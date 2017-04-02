Никак не могут развязаться. Сколько денег нужно, чтобы достроить гидроузел, и почему есть сомнения в его целесообразности

Смотрите в свежем выпуске итоговой программы "Омск Здесь":

- Никак не могут развязаться. Сколько денег нужно, чтобы достроить гидроузел, и почему некоторые эксперты сомневаются в целесообразности его возведения.

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