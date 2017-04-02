Никак не могут развязаться. Сколько денег нужно, чтобы достроить гидроузел, и почему есть сомнения в его целесообразности

Смотрите в свежем выпуске итоговой программы "Омск Здесь":
- Никак не могут развязаться. Сколько денег нужно, чтобы достроить гидроузел, и почему некоторые эксперты сомневаются в целесообразности его возведения.
- Всё, что плохо лежит. Что чаще всего воруют в омских магазинах, и почему среди шоплифтеров всё больше взрослых людей?
- Играй, музыкант! Как юные дарования из разных уголков России и Казахстана проявили себя в Омске перед взыскательным жюри на конкурсе скрипачей и виолончелистов имени Шпета.
О целесообразности строительства гидроузла нужно было думать перед его проектированием, а не тогда, когда до окончания осталось сделать всего-ничего.