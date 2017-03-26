Приплыли. В Омск приходит большая вода. Дороги и дворы топит, а чиновники рапортуют о вывезенном снеге
Общество  •  26 марта 2017, 10:27, последнее обновление 26 марта 2017, 10:30  •  печать

Приплыли. В Омск приходит большая вода. Дороги и дворы топит, а чиновники рапортуют о вывезенном снеге

Смотрите в свежем выпуске итоговой программы "Омск Здесь":

- Приплыли. В Омск приходит большая вода. Дороги и дворы топит, а чиновники рапортуют о вывезенном снеге. 

- Кто испортил воздух? Росприроднадзор назвал виновника выбросов в Омске, но на предприятии с обвинениями не согласны. Мы провели своё расследование. 

- Сорбент для сбора нефти, косметика и средство для фильтрации воздуха. Омские учёные нашли необычное применение дождевым червям.

Теги  •  #видео

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Комментарии
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Максим Н  •  26 марта 2017, 12:45

Все у нас как обычно, для показухи из центра снег вывозят, а окраины пускай сами разбираются

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Мирослав В-ов  •  26 марта 2017, 11:35

С Омска, может, снег вывезли, а из пригородов? В любой проблеме нужно разбираться комплексно.

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Лена Головина  •  26 марта 2017, 10:37

Вот почему в новостях всегда рассказывают все плохое, лучше бы освещали как раньше, что и кто сделал, чтобы наладилась ситуация.

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Олеся Крайнюк  •  26 марта 2017, 12:07

Согласна,может посмотрят на хорошие поступки,стыдно станет,и сами задумаются и что нибудь хорошее и правильное сделают,а не людей обворовывают и бездействуют

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