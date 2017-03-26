Приплыли. В Омск приходит большая вода. Дороги и дворы топит, а чиновники рапортуют о вывезенном снеге

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- Приплыли. В Омск приходит большая вода. Дороги и дворы топит, а чиновники рапортуют о вывезенном снеге.

- Кто испортил воздух? Росприроднадзор назвал виновника выбросов в Омске, но на предприятии с обвинениями не согласны. Мы провели своё расследование.

- Сорбент для сбора нефти, косметика и средство для фильтрации воздуха. Омские учёные нашли необычное применение дождевым червям.