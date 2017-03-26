Смотрите в свежем выпуске итоговой программы "Омск Здесь":
- Приплыли. В Омск приходит большая вода. Дороги и дворы топит, а чиновники рапортуют о вывезенном снеге.
- Кто испортил воздух? Росприроднадзор назвал виновника выбросов в Омске, но на предприятии с обвинениями не согласны. Мы провели своё расследование.
- Сорбент для сбора нефти, косметика и средство для фильтрации воздуха. Омские учёные нашли необычное применение дождевым червям.
Все у нас как обычно, для показухи из центра снег вывозят, а окраины пускай сами разбираются
С Омска, может, снег вывезли, а из пригородов? В любой проблеме нужно разбираться комплексно.
Вот почему в новостях всегда рассказывают все плохое, лучше бы освещали как раньше, что и кто сделал, чтобы наладилась ситуация.
Согласна,может посмотрят на хорошие поступки,стыдно станет,и сами задумаются и что нибудь хорошее и правильное сделают,а не людей обворовывают и бездействуют