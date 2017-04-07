Шаманка предрекла Омску возращение "поуехавших"

Возглавляющая религиозное общество "Ведар" Елена Комова заявила, что после перемен осенью этого года Омск начнёт возвращать утраченные позиции.

В эфире "Радио Сибирь" в утреннем "Йети-шоу" шаманка Елена Комова рассказала о том, что ждёт Омск в ближайшем будущем. По её словам, позитивные перемены в городе произойдут уже этой осенью, после чего в следующем году "начнётся процветание".

Ближайшей осенью у нас будут очень хорошие перемены, - сказала Комова. - Такие основные перемены произойдут, конечно, летом. Именно в следующем году начнётся хороший этап процветания нашего города. Начнут люди к нам возвращаться. Наш город приобретёт былую славу.

Напомним, что в середине лета в должность должен вступить новый мэр Омска, а осенью в единый день голосования 10 сентября пройдут выборы в Омский городской совет.

Глава религиозного общества "Ведар" Елена Комова известна тем, что провела обряд по очищению города от выбросов этилмеркаптана. Также она проводила обряд, направленный на улучшение показателей омской промышленности.