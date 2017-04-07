Шаманка предрекла Омску возращение "поуехавших"

В эфире "Радио Сибирь" в утреннем "Йети-шоу" шаманка Елена Комова рассказала о том, что ждёт Омск в ближайшем будущем. По её словам, позитивные перемены в городе произойдут уже этой осенью, после чего в следующем году "начнётся процветание".
Ближайшей осенью у нас будут очень хорошие перемены, - сказала Комова. - Такие основные перемены произойдут, конечно, летом. Именно в следующем году начнётся хороший этап процветания нашего города. Начнут люди к нам возвращаться. Наш город приобретёт былую славу.
Напомним, что в середине лета в должность должен вступить новый мэр Омска, а осенью в единый день голосования 10 сентября пройдут выборы в Омский городской совет.
Глава религиозного общества "Ведар" Елена Комова известна тем, что провела обряд по очищению города от выбросов этилмеркаптана. Также она проводила обряд, направленный на улучшение показателей омской промышленности.
Дай бог. И не только Омску. Люди едут туда, где лучше. Жить без условий никому не хочется.