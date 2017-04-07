Шаманка предрекла Омску возращение "поуехавших"
Общество  •   7 апреля 2017, 12:02, последнее обновление 7 апреля 2017, 12:54  •  печать

Шаманка предрекла Омску возращение "поуехавших"

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Возглавляющая религиозное общество "Ведар" Елена Комова заявила, что после перемен осенью этого года Омск начнёт возвращать утраченные позиции.

В эфире "Радио Сибирь" в утреннем "Йети-шоу" шаманка Елена Комова рассказала о том, что ждёт Омск в ближайшем будущем. По её словам, позитивные перемены в городе произойдут уже этой осенью, после чего в следующем году "начнётся процветание".

Ближайшей осенью у нас будут очень хорошие перемены, - сказала Комова. - Такие основные перемены произойдут, конечно, летом. Именно в следующем году начнётся хороший этап процветания нашего города. Начнут люди к нам возвращаться. Наш город приобретёт былую славу.

 

Напомним, что в середине лета в должность должен вступить новый мэр Омска, а осенью в единый день голосования 10 сентября пройдут выборы в Омский городской совет.

Глава религиозного общества "Ведар" Елена Комова известна тем, что провела обряд по очищению города от выбросов этилмеркаптана. Также она проводила обряд, направленный на улучшение показателей омской промышленности.

Теги  •  #видео #предсказание #Радио Сибирь

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Комментарии
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Наталья Стаценко  •  7 апреля 2017, 13:37

Дай бог. И не только Омску. Люди едут туда, где лучше. Жить без условий никому не хочется.

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