Сухая и тёплая погода продлится в Омске неделю

В течение ближайших дней осадков в регионе не прогнозируется. Небо прояснится, и весеннее солнце будет греть сильнее.

Погоду в Омской области до середины апреля сформирует усиливающийся антициклон. Если сегодня местами по области ещё пройдут дождь или мокрый снег, то уже завтра осадков не ожидается. Температура воздуха на этих выходных будет варьироваться от +6 до +11 градусов, ночью в пределах -2...-7 градусов.

В выходные дни и на следующей неделе ожидается малооблачная погода преимущественно без осадков с постепенным повышением температуры воздуха. Преобладающая температура ночью -2…+3°, днём +9…+14°, - прокомментировала начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

К следующим выходным влияние антициклона ослабеет, вырастет вероятность выпадения дождя. Впрочем, температурный фон по-прежнему будет выше нормы.