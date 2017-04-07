Пяти малым городам Омской области раздадут 250 млн рублей на благоустройство
Общество  •   7 апреля 2017, 11:10, последнее обновление 7 апреля 2017, 12:30  •  печать

Пяти малым городам Омской области раздадут 250 млн рублей на благоустройство

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На получение субсидий в 250 млн руб. для благоустройства парков претендуют пять малых городов нашего региона. К 1 июля 2017 года необходимо утвердить дизайн-проекты парковых зон.

Региональный Минстрой накануне завершил приём заявок на предоставление субсидий для благоустройства парков в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Согласно условиям программы, в конкурсном отборе могли принять участие города с численностью населения менее 250 тыс. человек. Заявки подали пять муниципальных образований: Тара, Называевск, Исилькуль, Тюкалинск и Калачинск. Результаты отбора станут известны на следующей неделе.

Обязательное условие программы - заинтересованность самих жителей малых городов. Принять решение о благоустройстве парков и определить перечень работ необходимо до 1 июня, а к 1 июля нужно утвердить дизайн-проекты парковых зон. Завершить все работы по благоустройству рекомендовано до 1 октября 2017 года.

На благоустройство омских парков в 2017 году будет направлено 2 млн руб. Из них 1,6 млн руб. - федеральные средства, 400 тыс. руб. выделит область. Софинансирование муниципалитетов составит не менее 4 %.

Теги  •  #дизайн #Минстрой #парк

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