Разметку на дорогах Омска начнут обновлять в конце апреля

В первую очередь дорожники обновят пешеходные зебры на нерегулируемых пешеходных переходах по проспекту Карла Маркса, улице 70 лет Октября, Иртышской набережной. До конца мая разметка должна появиться на основных городских магистралях: улицах Маршала Жукова, Масленникова, Енисейской, Ленина, 70 лет Октября, Интернациональной, Гагарина, Фрунзе, Булатова и др.

Горизонтальную дорожную разметку следует выполнять только на сухой поверхности дорожного покрытия при её температуре не ниже +15 °С и относительной влажности воздуха не более 85 %. Для обеспечения надлежащего качества дорожной разметки работы по её нанесению будут выполняться в дневное время, - пояснил начальник отдела организации и безопасности дорожного движения департамента транспорта мэрии Александр Данилко.

Всего в этом году планируется нанести разметку на площади более 50 тысяч кв. м. На эти цели выделяется более 9,5 млн руб.