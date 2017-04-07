Разметку на дорогах Омска начнут обновлять в конце апреля
Общество  •   7 апреля 2017, 09:50, последнее обновление 7 апреля 2017, 10:25  •  печать

Разметку на дорогах Омска начнут обновлять в конце апреля

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Как только температура воздуха превысит +15 градусов, начнётся нанесение дорожной разметки на центральных магистралях Омска.

В первую очередь дорожники обновят пешеходные зебры на нерегулируемых пешеходных переходах по проспекту Карла Маркса, улице 70 лет Октября, Иртышской набережной. До конца мая разметка должна появиться на основных городских магистралях: улицах Маршала Жукова, Масленникова, Енисейской, Ленина, 70 лет Октября, Интернациональной, Гагарина, Фрунзе, Булатова и др.

Горизонтальную дорожную разметку следует выполнять только на сухой поверхности дорожного покрытия при её температуре не ниже +15 °С и относительной влажности воздуха не более 85 %. Для обеспечения надлежащего качества дорожной разметки работы по её нанесению будут выполняться в дневное время, - пояснил начальник отдела организации и безопасности дорожного движения департамента транспорта мэрии Александр Данилко.

Всего в этом году планируется нанести разметку на площади более 50 тысяч кв. м. На эти цели выделяется более 9,5 млн руб.

Теги  •  #департамент транспорта #дороги #дорожная разметка

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Комментарии
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Karina Golub  •  7 апреля 2017, 11:35

Даже удивили, что на такое деньги нашли или их в процессе просто на все разметки не хватит)

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