Камеры снизили аварийность на омских дорогах на треть
Общество  •  31 марта 2017, 13:12  •  печать

Камеры снизили аварийность на омских дорогах на треть

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Комплексы фиксации нарушений ПДД, устанавливаемые с 2014 года, доказали свою эффективность.

По данным Госавтоинспекции, количество дорожно-транспортных происшествий в местах, где установлены камеры, снизилось более чем на 30 %. Число пострадавших в авариях людей уменьшилось на 5 %.

Сейчас на дорогах Омской области установлены 93 комплекса фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, из них 63 стационарных и 30 передвижных. 51 стационарная камера работает в Омске. Комплексы записывают нарушения правил проезда перекрёстков, скоростного режима, остановки и стоянки транспортных средств.

Теги  •  #ГИБДД #дороги #ДТП #фотовидеофиксация

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  31 марта 2017, 14:31

Хорошая эффективность, с ними не договоришься, нарушаешь, плати и точка, больше их нужно ставить

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Виктор Леонов  •  31 марта 2017, 14:11

Все логично, штрафы платить никому не хочется, снижают скорость, а это в свою очередь уменьшает число ДТП.

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