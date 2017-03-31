Камеры снизили аварийность на омских дорогах на треть

Комплексы фиксации нарушений ПДД, устанавливаемые с 2014 года, доказали свою эффективность.

По данным Госавтоинспекции, количество дорожно-транспортных происшествий в местах, где установлены камеры, снизилось более чем на 30 %. Число пострадавших в авариях людей уменьшилось на 5 %.

Сейчас на дорогах Омской области установлены 93 комплекса фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, из них 63 стационарных и 30 передвижных. 51 стационарная камера работает в Омске. Комплексы записывают нарушения правил проезда перекрёстков, скоростного режима, остановки и стоянки транспортных средств.