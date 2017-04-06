Омские спасатели просят запастись продовольствием и питьевой водой

В регионе готовятся к встрече паводка. В МЧС считают необходимым создать резерв материальных ресурсов, продовольствия и запасов питьевой воды.

Сегодня, 6 апреля, в региональном правительстве прошло заседание межведомственной рабочей группы по предупреждению возможных последствий весеннего половодья на территории Омской области. Рассматривался вопрос о готовности муниципальных районов к паводкоопасному периоду.

Членами рабочей группы отмечено, что в Прииртышье проводятся превентивные мероприятия, направленные на безаварийный сток талых вод. Активно ведётся работа по очистке ливневой канализации, колодцев и водопропускных труб. Тем не менее, начальник ГУ МЧС России по Омской области Владимир Корбут ещё раз напомнил о необходимости создания резервов материальных ресурсов, продовольствия и запасов питьевой воды, заключении предварительных договоров на поставку песка и щебня. Комплексный подход должен помочь минимизировать последствия половодья и значительно снизить материальный ущерб.