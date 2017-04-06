Омские спасатели просят запастись продовольствием и питьевой водой
Общество  •   6 апреля 2017, 21:10, последнее обновление 6 апреля 2017, 21:59  •  печать

Омские спасатели просят запастись продовольствием и питьевой водой

Автор:

В регионе готовятся к встрече паводка. В МЧС считают необходимым создать резерв материальных ресурсов, продовольствия и запасов питьевой воды.

Сегодня, 6 апреля, в региональном правительстве прошло  заседание межведомственной рабочей группы по предупреждению возможных последствий весеннего половодья на территории Омской области. Рассматривался вопрос о готовности муниципальных районов к паводкоопасному периоду.

Членами рабочей группы отмечено, что в Прииртышье проводятся превентивные мероприятия, направленные на безаварийный сток талых вод. Активно ведётся работа по очистке ливневой канализации, колодцев и водопропускных труб. Тем не менее, начальник ГУ МЧС России по Омской области Владимир Корбут ещё раз напомнил о необходимости создания резервов материальных ресурсов, продовольствия и запасов питьевой воды, заключении предварительных договоров на поставку песка и щебня. Комплексный подход должен помочь минимизировать последствия половодья и значительно снизить материальный ущерб.

Теги  •  #МЧС #областное правительство #паводок

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В 2017 году омские налогоплательщики увеличили поступления налогов на 47,4 %  •  вчера, 18:00
Омские нефтяники и энергетики увеличили прибыль  •  вчера, 17:50
Омские автоинспекторы нашли и оштрафовали нарушителя ПДД благодаря видео с регистратора  •  вчера, 17:28  •   2
В Омске рецидивист украл деньги из продуктового киоска  •  вчера, 16:19  •   1
К выборам мэра Омска подключили Геннадия Зюганова  •  вчера, 15:55  •   1
Грабитель украл у омича кошелёк, мобильный и деньги с карточки  •  вчера, 15:50  •   1
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400