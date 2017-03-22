Омский гидрометцентр назвал места, которые затопит во время паводка
Общество  •  22 марта 2017, 14:00, последнее обновление 22 марта 2017, 16:09  •  печать

Омский гидрометцентр назвал места, которые затопит во время паводка

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На Иртыше во время ледохода с большой долей вероятности образуются заторы, которые обязательно приведут к повышению уровня воды.

Паводок на территории Омской области начнётся в конце марта - начале апреля. По данным омских синоптиков, именно в это время ночная температура станет положительной и снег станет активно таять.

- До 28 марта температура максимальная ночью будет -2 градуса, - сообщила на сегодняшней пресс-конференции в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" начальник Обь-Иртышского гидрометеоуправления Наталия Криворучко. - После 28 марта температура воздуха ночью может стать положительной. В апреле, естественно, активное снеготаяние уже будет. По многолетним данным, в первой половине апреля снег уже должен сойти.

Синоптики утверждают, что в этом году снега на территории города выпало намного больше, чем в прошлом. Мало того, запасы воды в нём существенно выше, а почва сильно переувлажнена. Соответственно, когда начнётся таяние снега, вода сразу не сможет впитаться и останется на поверхности. Спустя несколько дней после этого на Иртыше начнётся ледоход, который может привести к образованию опасных заторов, способных практически моментально повысить уровень воды. Уже сегодня сотрудники гидрометцентра могут назвать места, где с большой долей вероятности появятся такие заторы.

- Все гидрологические прогнозы мы выпустим в начале апреля. Но могу сказать, что у нас есть несколько опасных мест, где ежегодно образуются заторы. Когда они образуются, уровень воды растёт. Это естественный процесс. В Омске и области есть на Иртыше два таких места - Затон и район Тары, - рассказала Наталия Криворучко.

При этом масштаб паводка в Омской области будет напрямую зависеть от казахстанской ГЭС. Если в соседнем государстве решат сбросить много воды, то Иртыш сразу выйдет из берегов. Тревожат сейчас омских синоптиков и другие реки в области, но называть их без апрельских данных они пока не хотят.

Теги  •  #Наталия Криворучко #Обь-Иртышское УГМС #паводок #погода #снег

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