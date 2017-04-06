Омский фермер обманул государство почти на три миллиона рублей
Общество  •   6 апреля 2017, 18:55, последнее обновление 6 апреля 2017, 18:55  •  печать

Омский фермер обманул государство почти на три миллиона рублей

Автор:

Главу крестьянско-фермерского хозяйства из Знаменского района подозревают в крупном мошенничестве. Он, претендуя на государственные субсидии, предоставлял подложные документы и получил из бюджета более 2,6 млн руб.

Прокуратура Знаменского района Омской области в ходе проверки выявила нарушения при предоставлении бюджетных средств на целевые нужды сельхозпроизводителю. Два года глава КФХ из Знаменского района предоставлял подложные документы для получения субсидий на возмещение части затрат на поддержку растениеводства. На бумаге он "рисовал" фиктивные цифры о количестве засеиваемых посевных площадей. Из бюджета ему было перечислено 2,6 млн руб.

Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В настоящий момент следственным отделом ОМВД России по Знаменскому району Омской области в отношении главы КФХ возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Теги  •  #мошенничество #прокуратура #фермер

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Евгений Ронин  •  6 апреля 2017, 19:28

Интересно, а как он расходовал полученные средства? Себе присваивал или в хозяйство вкладывал?

Ответить
Последние новости
В 2017 году омские налогоплательщики увеличили поступления налогов на 47,4 %  •  вчера, 18:00
Омские нефтяники и энергетики увеличили прибыль  •  вчера, 17:50
Омские автоинспекторы нашли и оштрафовали нарушителя ПДД благодаря видео с регистратора  •  вчера, 17:28  •   2
В Омске рецидивист украл деньги из продуктового киоска  •  вчера, 16:19  •   1
К выборам мэра Омска подключили Геннадия Зюганова  •  вчера, 15:55  •   1
Грабитель украл у омича кошелёк, мобильный и деньги с карточки  •  вчера, 15:50  •   1
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400