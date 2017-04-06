Омский фермер обманул государство почти на три миллиона рублей

Главу крестьянско-фермерского хозяйства из Знаменского района подозревают в крупном мошенничестве. Он, претендуя на государственные субсидии, предоставлял подложные документы и получил из бюджета более 2,6 млн руб.

Прокуратура Знаменского района Омской области в ходе проверки выявила нарушения при предоставлении бюджетных средств на целевые нужды сельхозпроизводителю. Два года глава КФХ из Знаменского района предоставлял подложные документы для получения субсидий на возмещение части затрат на поддержку растениеводства. На бумаге он "рисовал" фиктивные цифры о количестве засеиваемых посевных площадей. Из бюджета ему было перечислено 2,6 млн руб.

Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В настоящий момент следственным отделом ОМВД России по Знаменскому району Омской области в отношении главы КФХ возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".