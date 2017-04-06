Омские школьники "сделают с заботой" скворечники для птиц

8 апреля Российское движение школьников запустит Всероссийскую акцию "Сделано с заботой", которая состоится в формате дня единых действий. Школьники, неравнодушные к судьбе перелётных птиц, разместят для них скворечники. В Омске мероприятие пройдёт в школах № 135, № 4 и № 55.

С 27 марта школьники мастерили гнездовья из подручных материалов под руководством родителей и учителей. Теперь они готовятся развесить их в парках, на пришкольных территориях и рядом со своими домами. Отметим, что всероссийская акция проходит не в первый раз. В декабре 2016 года более 3 тыс. школьников из 68 субъектов РФ развесили кормушки, чтобы помочь птицам перезимовать.