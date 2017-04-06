Омские школьники "сделают с заботой" скворечники для птиц
Общество  •   6 апреля 2017, 18:05  •  печать

Омские школьники "сделают с заботой" скворечники для птиц

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Российское движение школьников устраивает акцию "Сделано с заботой". Тысячи школьников со всей страны развесят гнездовья для перелётных птиц.

8 апреля Российское движение школьников запустит Всероссийскую акцию "Сделано с заботой", которая состоится в формате дня единых действий. Школьники, неравнодушные к судьбе перелётных птиц, разместят для них скворечники. В Омске мероприятие пройдёт в школах № 135, № 4 и № 55.

С 27 марта школьники мастерили гнездовья из подручных материалов под руководством родителей и учителей. Теперь они готовятся развесить их в парках, на пришкольных территориях и рядом со своими домами. Отметим, что всероссийская акция проходит не в первый раз. В декабре 2016 года более 3 тыс. школьников из 68 субъектов РФ развесили кормушки, чтобы помочь птицам перезимовать.

Теги  •  #птица #Скворечник #школьники

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