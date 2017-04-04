В Омскую область прилетели гуси и лебеди

Азовский и Исилькульский районы ещё в начале первого весеннего месяца встретили перелётных птиц. 17 марта здесь поселились лебеди, а чуть позже в Исилькуле заметили гусей.

По информации министерства природных ресурсов и экологии Омской области, в настоящее время в регионе наблюдается массовый прилёт грачей, лебедей, гусей и чаек. По наблюдениям охотоведов прилёт грачей зафиксировали 14 марта в Исилькульском районе, 15 марта - в Колосовском, и 18 марта - в Москаленском и Оконешниковском районах.

17 марта в Азовском и Исилькульском районах появились первые лебеди. Чуть позже в Исилькульском районе были замечены гуси. 24 марта в Саргатский район прилетели чайки, а на следующий день они оказались и в Нововаршавском районе.

Омичей просят поддержать перелётных птиц, поскольку снега ещё очень много, и им сложно добыть себе пропитание. Отметим, что с наступлением тепла численность птиц увеличится, в ближайшее время в области появятся жаворонки и утки.