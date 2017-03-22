Омичи стали чаще брать потребительские товары в кредит
Экономика  •  22 марта 2017, 13:26, последнее обновление 22 марта 2017, 13:35  •  печать

Омичи стали чаще брать потребительские товары в кредит

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Более 28 тысяч омичей в этом году взяли кредит на покупку потребительских товаров. Это на 18 % больше, чем в прошлом году.

Национальное бюро кредитных историй (НКБИ) подвело статистику выдачи потребкредитов россиянам за два первых месяца этого года. Общий рост кредитования составил 22 %.

- Обычно начало года характеризуется пониженной потребительской активностью и, соответственно, умеренным спросом на заёмные средства со стороны населения, - отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин. - Однако рост выдач в январе-феврале текущего года показал, что банки, помимо работы с собственными, хорошо известными им клиентами (что было характерно для начала 2016 года), стали активнее кредитовать заёмщиков "с улицы". Скорее всего, это также свидетельствует о том, что граждане более оптимистично смотрят на перспективы российской экономики и динамику собственных доходов.

Всего в России с начала 2017 года выдано почти два миллиона потребкредитов. Наибольший рост зафиксирован в Приморье (+55,5 %), Удмуртской Республике (+41,3 %), Архангельской области (+37,8 %). Омичи оказались более скромными в кредитных аппетитах. За январь и февраль текущего года займы получили более 28 тыс. жителей региона. Это на 18 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Теги  •  #банк #доходы #потребительские кредиты

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Комментарии
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Юрий Александрович  •  22 марта 2017, 17:06

Брать кредиты уже для многих стало обычной привычкой когда не хватает на покупку чего то, вот только статистика закредитованности удивляет в целом по стране, смогут ли погасить такие суммы которые взяли

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