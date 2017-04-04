Мошенницы обменяли пенсионерке 1 млн рублей на билеты "банка приколов"

Сегодня, 4 апреля, в полицию обратилась 86-летняя пенсионерка, которая рассказала, что у неё похитили около 984 тыс. рублей. Выяснилось, что во дворе дома по улице Авангардной к ней подошли женщины и представились сотрудницами страховой компании. Они рассказали, что из-за новой денежной реформы нужно заменить старые денежные купюры на новые. Затем незнакомки вошли в квартиру женщины, где омичка передала им крупную сумму денег.

В ходе беседы мошенницы переписали номера банкнот и рассказали бабушке, что ей полагается ежемесячная надбавка к пенсии в размере 1200 рублей. По словам пенсионерки, у злоумышленниц была купюра номиналом 5000 рублей, поэтому она дала им сдачу 3800 рублей. А спустя некоторое время обнаружила, что деньги фальшивые.

Полицейские осмотрели квартиру пенсионерки и обнаружили, что все сбережения потерпевшей в размере 984 тыс. рублей были заменены на билеты "банка приколов". Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество в крупном размере. В настоящее время сотрудники полиции ведут розыск подозреваемых.