В Омске бывший начальник бюджетного учреждения начислил себе премию в 78 тысяч рублей
Общество  •   6 апреля 2017, 11:20, последнее обновление 6 апреля 2017, 11:32  •  печать

В Омске бывший начальник бюджетного учреждения начислил себе премию в 78 тысяч рублей

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Начальник Областной станции по борьбе с болезнями животных по Нижнеомскому району попросил бухгалтера предприятия начислить ему стимулирующие выплаты за интенсивный и напряжённый труд. Из кассы ему выплатили более 78 тыс. руб.

Прокуратура Нижнеомского района Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 31-летнего начальника бюджетного учреждения "Областная станция по борьбе с болезнями животных по Нижнеомскому району" Юрия Фролова. Он обвиняется в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения.

Фролов дал указание бухгалтеру организации начислить ему стимулирующие выплаты за интенсивность и напряжённость труда, а также премий. Женщина сделала так, как просил начальник. Подготовила соответствующие расчётно-платежные ведомости, на основании которых руководитель необоснованно получил более 78 тыс. руб. Таким образом, Областной станции по борьбе с болезнями животных причинён материальный ущерб, который до сих пор не возмещён.

Вину в совершении преступления Юрий Фролов не признал. Суд по ходатайству следственных органов наложил арест на принадлежащий ему автомобиль стоимостью около 180 тыс. руб.

Уголовное дело экс-начальника направлено в Нижнеомский районный суд.

Теги  •  #премия #прокуратура #суд

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