Глава "Омской топливной компании" Александр Медведев мог лично заключать кабальные для его компании договоры

Арбитражный суд Омской области признал недействительным договор поручительства, заключённый между ОАО "Омская топливная компания" ("ОТК") и ООО "Каракан Энерго Трейд". Инициатором судебной тяжбы выступило министерство имущественных отношений Омской области, являющееся учредителем "ОТК". Напомним, это дело связано с другим, но - уголовным. Год назад были арестованы директор "Омской топливной компании" Александр Медведев и бухгалтер фирмы Вероника Попова. Они обвиняются в крупном мошенничестве, связанном с поставкой угля сельским котельным. Руководители компании заключали контракты на поставку угля по искусственно завышенным ценам с подконтрольными им фирмами. Ущерб от их действий превысил 85 млн руб.

Схема кабального договора была проста. Московское ООО "Каракан Энерго Трейд" (поставщик) и также московское ООО "СтройФинанс" (покупатель) 1 сентября 2014 года заключили договор поставки энергетического угля. Поручителем по нему в случае неисполнения покупателем обязательств по оплате товара выступала ОАО "ОТК". В одном из пунктов договора стороны даже предусмотрели, что поручитель обязуется отвечать перед поставщиком полностью, включая уплату убытков, штрафных санкций и так далее. Максимальный размер ответственности "ОТК" перед "Каракан Энерго Трейд" составлял 47,2 млн руб. Эти деньги "СтройФинанс" теперь пытается взыскать с омичей. А в прошлом году московским арбитражом в солидарном порядке "Каракан Энерго Трейд" взыскал с этих двух компаний долг за поставленный уголь в размере 19,4 млн руб.

В суде представители Минимущества пытались доказать наличие совместных действий бывшего директора "ОТК" Медведева и руководства "Каракан Энерго Трейд". Судя по протоколам допроса работников "Каракана", Медведев лично приезжал к ним в офис и договаривался о заключении договоров, причём об их заключении не с "Омской топливной компанией", а "СтройФинансом". Весьма странно, когда поручитель сам же просит взять себя в таковые, а договор заключить совсем с другим предприятием. Самого же директора "СтройФинанса" никто никогда не видел. Подписанные договоры направлялись не покупателю, а его поручителю по адресу расположения "Омской топливной компании" на ул. Фрунзе, 52.

Заключение же договора поставки не напрямую с ОАО "ОТК", а с ООО "СтройФинанс", сотрудники ООО "Каракан Энерго Трейд" объяснили тем, что "Омская топливная компания" не имела возможности осуществлять предоплату, также это было связано со сложностью участия в конкурсах, проводимых предприятием, которое возглавлял Александр Медведев.

История появления "СтройФинанса" весьма любопытна. Компания зарегистрировалась в 2011 году. И московской её можно назвать условно, "рождена" она в Омске. По данным "Спарка", активная работа с оборотами свыше 200 млн руб. началась с 2014 года. В это время собственником предприятия стал Ренат Тагиров. Он являлся директором ООО "Резерв", сменив на посту Виктора Агаркова, которого называют родственником губернатора Виктора Назарова. Агаркова, напомним, также подозревают в мошенничестве с поставкой угля "Омской топливной компании". Он мог руководить "фирмами-прокладками", через которые выводились деньги. Кроме того, экс-владельцем "СтройФинанса" числился Дмитрий Коган (ТК "Пять звёзд"), также являвшийся бизнес-партнёром Агаркова. ООО "Резерв" кредитовало небезызвестный ЗАО "Капиталстрой" (в учредителях общества был родственник Виктора Агаркова), замешанный в схеме поставки угля в "ОТК". "Капиталстрой" выступал ликвидатором ООО "МежРегионТранс" - фигуранта "мошеннического дела". "Резерв" и "МежРегионТранс" закончили своё существование в 2014 году, то есть накануне старта активной работы "СтройФинанса". В настоящий момент фирма находится в процессе реорганизации.

Как пояснили ИА "Омск Здесь" в министерстве имущественных отношений, если решение омского арбитража не отменят в апелляционной инстанции, у них появится возможность для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам других судебных дел, по которым с "Омской топливной компании" взысканы огромные суммы по кабальному договору поручительству.