Глава "Омской топливной компании" Александр Медведев мог лично заключать кабальные для его компании договоры
Экономика  •   6 апреля 2017, 08:00, последнее обновление 6 апреля 2017, 08:00  •  печать

Глава "Омской топливной компании" Александр Медведев мог лично заключать кабальные для его компании договоры

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Арбитражный суд Омской области признал недействительным договор поручительства "Омской топливной компании", по которой предприятие платило десятки миллионов рублей, фактически нанося ущерб собственной предпринимательской деятельности.

Арбитражный суд Омской области признал недействительным договор поручительства, заключённый между ОАО "Омская топливная компания" ("ОТК") и ООО "Каракан Энерго Трейд". Инициатором судебной тяжбы выступило министерство имущественных отношений Омской области, являющееся учредителем "ОТК". Напомним, это дело связано с другим, но - уголовным. Год назад были арестованы директор "Омской топливной компании" Александр Медведев и бухгалтер фирмы Вероника Попова. Они обвиняются в крупном мошенничестве, связанном с поставкой угля сельским котельным. Руководители компании заключали контракты на поставку угля по искусственно завышенным ценам с подконтрольными им фирмами. Ущерб от их действий превысил 85 млн руб.

Схема кабального договора была проста. Московское ООО "Каракан Энерго Трейд" (поставщик) и также московское ООО "СтройФинанс" (покупатель) 1 сентября 2014 года заключили договор поставки энергетического угля. Поручителем по нему в случае неисполнения покупателем обязательств по оплате товара выступала ОАО "ОТК". В одном из пунктов договора стороны даже предусмотрели, что поручитель обязуется отвечать перед поставщиком полностью, включая уплату убытков, штрафных санкций и так далее. Максимальный размер ответственности "ОТК" перед "Каракан Энерго Трейд" составлял 47,2 млн руб. Эти деньги "СтройФинанс" теперь пытается взыскать с омичей. А в прошлом году московским арбитражом в солидарном порядке "Каракан Энерго Трейд" взыскал с этих двух компаний долг за поставленный уголь в размере 19,4 млн руб.

В суде представители Минимущества пытались доказать наличие совместных действий бывшего директора "ОТК" Медведева и руководства "Каракан Энерго Трейд". Судя по протоколам допроса работников "Каракана", Медведев лично приезжал к ним в офис и договаривался о заключении договоров, причём об их заключении не с "Омской топливной компанией", а "СтройФинансом". Весьма странно, когда поручитель сам же просит взять себя в таковые, а договор заключить совсем с другим предприятием. Самого же директора "СтройФинанса" никто никогда не видел. Подписанные договоры направлялись не покупателю, а его поручителю по адресу расположения "Омской топливной компании" на ул. Фрунзе, 52.

Заключение же договора поставки не напрямую с ОАО "ОТК", а с ООО "СтройФинанс", сотрудники ООО "Каракан Энерго Трейд" объяснили тем, что "Омская топливная компания" не имела возможности осуществлять предоплату, также это было связано со сложностью участия в конкурсах, проводимых предприятием, которое возглавлял Александр Медведев.

История появления "СтройФинанса" весьма любопытна. Компания зарегистрировалась в 2011 году. И московской её можно назвать условно, "рождена" она в Омске. По данным "Спарка", активная работа с оборотами свыше 200 млн руб. началась с 2014 года. В это время собственником предприятия стал Ренат Тагиров. Он являлся директором ООО "Резерв", сменив на посту Виктора Агаркова, которого называют родственником губернатора Виктора Назарова. Агаркова, напомним, также подозревают в мошенничестве с поставкой угля "Омской топливной компании". Он мог руководить "фирмами-прокладками", через которые выводились деньги. Кроме того, экс-владельцем "СтройФинанса" числился Дмитрий Коган (ТК "Пять звёзд"), также являвшийся бизнес-партнёром Агаркова. ООО "Резерв" кредитовало небезызвестный ЗАО "Капиталстрой" (в учредителях общества был родственник Виктора Агаркова), замешанный в схеме поставки угля в "ОТК". "Капиталстрой" выступал ликвидатором ООО "МежРегионТранс" - фигуранта "мошеннического дела". "Резерв" и "МежРегионТранс" закончили своё существование в 2014 году, то есть накануне старта активной работы "СтройФинанса". В настоящий момент фирма находится в процессе реорганизации.

Как пояснили ИА "Омск Здесь" в министерстве имущественных отношений, если решение омского арбитража не отменят в апелляционной инстанции, у них появится возможность для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам других судебных дел, по которым с "Омской топливной компании" взысканы огромные суммы по кабальному договору поручительству.

Теги  •  #Арбитражный суд #Виктор Агарков #министерство имущественных отношений #мошенничество

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