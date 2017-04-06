Омичка, сбитая на улице Лукашевича, впала в кому

Накануне в Кировском округе произошло ДТП, в котором пострадала женщина, переходившая дорогу в неположенном месте.

Вчера, 5 апреля, около 21:00 46-летний мужчина, ехал по улице Лукашевича за рулём автомобиля Pontiac Vibe. В районе дома № 10в он сбил женщину, которая неожиданно вышла на дорогу: омичка пыталась перейти дорогу в неположенном месте, передаёт "Вечерний Омск" информацию отдела пропаганды ГИБДД Омской области.

Молодая женщина, возраст которой устанавливается, была доставлена в БСМП-1 с черепно-мозговой травмой. После ДТП она впала в кому, врачи стараются спасти ей жизнь.

Госавтоинспекторы проводят проверку по факту наезда на пешехода. Отметим, что в момент аварии водитель иномарки был трезв.