Омичка, сбитая на улице Лукашевича, впала в кому
Происшествия  •   6 апреля 2017, 11:02, последнее обновление 6 апреля 2017, 11:02  •  печать

Омичка, сбитая на улице Лукашевича, впала в кому

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Накануне в Кировском округе произошло ДТП, в котором пострадала женщина, переходившая дорогу в неположенном месте.

Вчера, 5 апреля, около 21:00 46-летний мужчина, ехал по улице Лукашевича за рулём автомобиля Pontiac Vibe. В районе дома № 10в он сбил женщину, которая неожиданно вышла на дорогу: омичка пыталась перейти дорогу в неположенном месте, передаёт "Вечерний Омск" информацию отдела пропаганды ГИБДД Омской области.

Молодая женщина, возраст которой устанавливается, была доставлена в БСМП-1 с черепно-мозговой травмой. После ДТП она впала в кому, врачи стараются спасти ей жизнь.

Госавтоинспекторы проводят проверку по факту наезда на пешехода. Отметим, что в момент аварии водитель иномарки был трезв.

Теги  •  #больница #ДТП #кома

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Комментарии
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Светлана Смирнова  •  6 апреля 2017, 11:12

Очень печально что случаются такие происшествия. К сожалению, мало сознательных и водителей, и пешеходов. в этом случае вина пешехода, но страдает и водитель, пережить такое трудно, а забыть - нереально. Очень страшно... Надеюсь женщину спасут. Пешеходы будьте внимательны и берегите себя!!!

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