Ледоход на реках Омской области начнётся через две недели
Общество  •   5 апреля 2017, 20:38, последнее обновление 5 апреля 2017, 21:32  •  печать

Ледоход на реках Омской области начнётся через две недели

Автор:

Лёд на Иртыше вскроется после 20 апреля.

Такую дату сегодня назвал начальник ГУ МЧС России по Омской области Владимир Корбут. По его словам, повышение уровня воды в Иртыше в первую очередь грозит посёлку затон (Черлакский район). Туда будет направлена группа оперативного реагирования, которая уже готова.

Также сегодня муниципальным районам, где прогнозируется наибольшая вероятность подтопления талыми водами, были переданы восемь мотопомп. Насосы отбрасывают воду на расстояние более 200 метров. "Вся техника исправна, была обслужена  и будет  направлена для оказания помощи главам муниципальных районов, населению по борьбе с половодьем", - прокомментировал Владимир Корбут.

Теги  •  #Владимир Корбут #Иртыш #ледоход #МЧС #паводок #погода

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Первая волна ремонта дорог Омска начнётся ближе к лету  •  сегодня, 19:44
Заместителем директора омского депимущества стал бывший налоговик  •  сегодня, 19:05
Омич хотел обменять своё авто на "девятку" и попал в лапы мошенника  •  сегодня, 18:10  •   2
Губернатор на выборах мэра Омска поддержит Станислава Гребенщикова  •  сегодня, 17:51
В Омской области мужчина попытался угнать грузовик  •  сегодня, 17:15  •   2
Омичка, устроившая нелегальный покерный клуб, пойдёт под суд  •  сегодня, 16:50
Еще новости
Вавилон 240x400