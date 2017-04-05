Ледоход на реках Омской области начнётся через две недели

Такую дату сегодня назвал начальник ГУ МЧС России по Омской области Владимир Корбут. По его словам, повышение уровня воды в Иртыше в первую очередь грозит посёлку затон (Черлакский район). Туда будет направлена группа оперативного реагирования, которая уже готова.

Также сегодня муниципальным районам, где прогнозируется наибольшая вероятность подтопления талыми водами, были переданы восемь мотопомп. Насосы отбрасывают воду на расстояние более 200 метров. "Вся техника исправна, была обслужена и будет направлена для оказания помощи главам муниципальных районов, населению по борьбе с половодьем", - прокомментировал Владимир Корбут.