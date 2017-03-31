Из-за тонкого льда на омских реках закрывают все переправы
Общество  •  31 марта 2017, 10:22, последнее обновление 31 марта 2017, 10:45  •  печать

Из-за тонкого льда на омских реках закрывают все переправы

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МЧС планирует сегодня закрыть все ледовые переправы. Повышение температуры сделало небезопасным проезд в таких местах.

К концу марта на ледовом покрытии омских рек появились трещины и выступила вода на проезжей части, в итоге подъездные пути оказались разрушены. На закрывающихся переправах установлены шлагбаумы и снежные завалы, препятствующие проезду автомобилей.

Любое передвижение транспорта и людей через закрытые ледовые переправы запрещены с целью обеспечения безопасности граждан, - подчёркивают в омском ГУ МЧС России.

На данный момент закрыты переправы Знаменская, Усть-Шишовская, Большереченская и Черлакская. Сегодня планируется закрыть оставшиеся пять переправ: Усть-Ишимскую, Аксёновскую, Белоярскую, Изюкскую и Бородинскую.

Теги  •  #ледовая переправа #МЧС #река

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