Из-за тонкого льда на омских реках закрывают все переправы

МЧС планирует сегодня закрыть все ледовые переправы. Повышение температуры сделало небезопасным проезд в таких местах.

К концу марта на ледовом покрытии омских рек появились трещины и выступила вода на проезжей части, в итоге подъездные пути оказались разрушены. На закрывающихся переправах установлены шлагбаумы и снежные завалы, препятствующие проезду автомобилей.

Любое передвижение транспорта и людей через закрытые ледовые переправы запрещены с целью обеспечения безопасности граждан, - подчёркивают в омском ГУ МЧС России.

На данный момент закрыты переправы Знаменская, Усть-Шишовская, Большереченская и Черлакская. Сегодня планируется закрыть оставшиеся пять переправ: Усть-Ишимскую, Аксёновскую, Белоярскую, Изюкскую и Бородинскую.