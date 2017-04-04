Девять PR-проектов "Радио Сибирь" прошли в финал всероссийского конкурса "РадиоИмидж"

Третий год подряд "Радио Сибирь" ("МКР-Медиа") будет представлено в финале Всероссийского конкурса проектов по продвижению радиостанции "РадиоИмидж".

В шорт-лист-2017 включены сразу девять работ от редакций из трёх регионов Сибирского федерального округа, это вдвое больше, чем год назад.

На "РадиоИмидж" мы заявили полный спектр работ, созданных с целью продвижении и популяризации "Радио Сибирь" в регионах России и в пространстве интернета. Огромное количество мест в шорт-листе считаем подтверждением высокого профессионального уровня и творческой эрудиции нашего коллектива, способного генерировать новые идеи, отвечающие требованиям динамичного мира и вкусам современной аудитории, - отметил генеральный продюсер сети радиостанций "Радио Сибирь" Игорь Заверюха.

Большинство финальных проектов подготовило "Радио Сибирь. Омск". В направлении "Эфирный промоушен" в списки лучших попало утреннее "Йети-шоу" (номинация "Радио в одежде") и акция "Омичи спасают Гошу!" ("Радио о себе"). В направлении "Специальные проекты" жюри конкурса отметило игры "Конспектор" ("Радио в сети") и "Мартовский кот" ("Радио в игре"), турнир по настольному хоккею на Кубок фаната ("Радио на воздухе"), акцию "Моя прекрасная Яма" ("Радио на совесть") и автомобильный проект "Девчата рулят!" ("Радио под клиентом").

Также в числе лучших специальных проектов "РадиоИмидж-2017" названы автопробег "КраевИдение" из Читы и "SUNки" от редакции "Радио Сибирь" в Горно-Алтайске ("Радио на воздухе").

Кроме того, в финал конкурса "РадиоИмидж-2017" вышел проект "Советы в дорогу" ("Радио на улице"), созданный "Дорожным радио" в Чите, которое в этом регионе также представляет холдинг "МКР-Медиа".

Победители XI Всероссийского конкурса проектов по продвижению радиостанции будут названы 23 апреля 2017 года на фестивале "Вместе медиа" в Москве. Конкурс "РадиоИмидж" организован при поддержке Фонда независимого радиовещания.

В 2016 году сеть радиостанций "Радио Сибирь" получила три награды Десятого ежегодного конкурса по продвижению радиостанций "РадиоИмидж". Первые места заняли проекты омской редакции: #СИБИРЯКПОМОЖЕТ в номинации "Радио на совесть" и #ФАНАТБОРОДАТ в номинации "Радио с изюминкой". Коллеги из Читы, представившие на конкурс шоу "Радио-фарш", посвящённое 120-летию изобретения радио Александром Поповым, получили награду за третье место в номинации "Радио с интересом".

"Радио Сибирь" начало вещание в 1992 году в Томске. С 2014 года радиостанция входит в состав холдинга "МКР-Медиа". Сегодня "Радио Сибирь" работает в городах восьми регионов России: Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Забайкальском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, республиках Алтай и Бурятия. Проекты "Радио Сибирь" неоднократно становились лауреатами международной премии имени А. С. Попова, национальной премии "Радиомания", конкурса "РадиоИмидж", получали награды фестиваля "Вместе - радио".