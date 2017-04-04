Холдинг "МКР-Медиа" поддержит "Тотальный диктант" в городах Сибири

Компания "МКР-Медиа", уделяющая большое внимание популяризации русского языка в России и странах ЕАЭС, выступит партнёром международной образовательной акции. Медиахолдинг окажет организационную поддержку событию в городах Сибири и обеспечит его информационное сопровождение в собственных СМИ.

В субботу, 8 апреля, текст писателя Леонида Юзефовича прочтут представители сибирских телекомпаний "МКР-Медиа", информационного агентства "Омск Здесь", радиостанции "Радио Сибирь", международного информационно-просветительского проекта "Современный русский".

Так, в Омске народными диктаторами станут Антон Парахин (программа "Новости Здесь. Омск"), Елена Захаренко (ИА "Омск Здесь"), Иван Притуляк ("Радио Сибирь"), Тамара Скок ("Современный русский"). В Томске - Алина Штарк, Денис Солдаткин, Татьяна Салимова ("Новости Здесь. Томск"), Татьяна Вагнер и Светлана Нифонтова ("Радио Сибирь").

Общее число орфограмм и пунктограмм в предыдущих текстах "Тотального диктанта" превышало школьные нормы в восемь раз, а объём текста оказался в полтора-два раза больше нормативного объёма диктанта для старшеклассников. Неудивительно, что показать безупречную грамотность во время акции удаётся далеко не всем, но тем дороже полученная пятёрка, - отметила руководитель проекта "Современный русский" Тамара Скок, порекомендовав участникам акции заранее почитать тексты Леонида Юзефовича, чтобы почувствовать стиль писателя, познакомиться с характерной авторской манерой повествования.

Кроме того, подготовиться к "Тотальному диктанту" сибирякам поможет эфирная игра "Сибирь диктует", которая пройдёт на "Радио Сибирь" в начале апреля в Омске и Чите.

Традиционно "МКР-Медиа" организует одну из площадок для проведения диктанта на базе своего международного пресс-центра, расположенного в Омске. Здесь свою грамотность проверят журналисты и сотрудники радиозавода имени А. С. Попова. 16 марта 2017 года в пресс-центре "МКР-Медиа" состоялась пресс-конференция с участием организаторов ТД из Новосибирска, Омска и Москвы.

Более того, в 2016 году представители "МКР-Медиа" сами написали диктант во всех странах присутствия холдинга, за что получили специальный приз "Самый дружный коллектив".

Компания "МКР-Медиа" учреждена в 2014 году Межгосударственной корпорацией развития. В состав холдинга входят: телеканал "Продвижение", сеть радиостанций "Радио Сибирь", Сибирское агентство новостей Sibnovosti.ru, ИА "Омск Здесь", а также "МКР-Медиа Армения" ("21 ТВ", RADIO MARSHALL), Агентство экономических новостей "Ак-Марал" (Киргизия).