"Радио Сибирь" войдёт в "Организацию сотрудничества азиатских СМИ"
Общество  •  24 марта 2017, 11:50, последнее обновление 24 марта 2017, 11:51  •  печать

"Радио Сибирь" войдёт в "Организацию сотрудничества азиатских СМИ"

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Сеть "Радио Сибирь" стала одним из инициаторов создания "Организации сотрудничества азиатских СМИ".

В рамках Боаоского экономического форума (провинция Хайнань, КНР) вчера состоялся международный медиафорум. Лидеры крупнейших мировых медиакомпаний обсудили основные цели, задачи и принципы сотрудничества.

Участники встречи отметили растущую роль СМИ в формировании общественного мнения и сохранении стабильности в регионах.

В последнее время мы всё чаще наблюдаем развитие гибридных конфликтов. В этих условиях нельзя недооценивать роль СМИ. Они могут быть как фактором стабильности, так и создавать напряжённость в мире. "Организация сотрудничества азиатских СМИ", в числе инициаторов создания которой мы выступаем, могла бы стать проводником общих для всех стран интересов и способствовать развитию взаимопонимания и сотрудничества, - отметил генеральный директор Межгосударственной корпорации развития, заместитель председателя Российско-Китайского делового совета Иван Поляков.

Сеть "Радио Сибирь" и Международное радио Китая с 2015 года осуществляют эффективное сотрудничество, включающее информационный обмен и выпуск ежедневных программ в России и Китае.

Теги  •  #Иван Поляков #Китай #медиафорум #МКР-Медиа #Радио Сибирь #сотрудничество

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