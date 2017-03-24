"Радио Сибирь" войдёт в "Организацию сотрудничества азиатских СМИ"

В рамках Боаоского экономического форума (провинция Хайнань, КНР) вчера состоялся международный медиафорум. Лидеры крупнейших мировых медиакомпаний обсудили основные цели, задачи и принципы сотрудничества.

Участники встречи отметили растущую роль СМИ в формировании общественного мнения и сохранении стабильности в регионах.

В последнее время мы всё чаще наблюдаем развитие гибридных конфликтов. В этих условиях нельзя недооценивать роль СМИ. Они могут быть как фактором стабильности, так и создавать напряжённость в мире. "Организация сотрудничества азиатских СМИ", в числе инициаторов создания которой мы выступаем, могла бы стать проводником общих для всех стран интересов и способствовать развитию взаимопонимания и сотрудничества, - отметил генеральный директор Межгосударственной корпорации развития, заместитель председателя Российско-Китайского делового совета Иван Поляков.