Омские чиновники полгода не могли обеспечить ветеранов слуховыми аппаратами
Общество  •   4 апреля 2017, 10:42, последнее обновление 4 апреля 2017, 10:47  •  печать

Омские чиновники полгода не могли обеспечить ветеранов слуховыми аппаратами

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Региональное министерство труда и соцразвития не могло провести аукцион по закупке слуховых аппаратов для участников Великой Отечественной войны. В итоге 38 ветеранов ждали их более полугода.

Прокуратура Омской области в ходе проверки выявила факты длительного необеспечения Министерством труда и социального развития Омской области инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны слуховыми аппаратами. Более полугода омские чиновники не могли подготовить документацию для закупки слуховых аппаратов, в связи с чем были ущемлены права 38 инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны.

- Прокуратура Омской области внесла региональному министру труда и социального развития представление с требованиями устранить нарушения закона, по результатам рассмотрения которого начальник отдела социальной поддержки инвалидов департамента социального обслуживания министерства привлечен к дисциплинарной ответственности, - пояснили в надзорном ведомстве.

Сейчас ветераны обеспечены слуховыми аппаратами.

Теги  •  #ветеран #Министерство труда и социального развития #прокуратура

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