Омская прокуратура наказала главу сельского поселения за самоуправство
Общество  •   4 апреля 2017, 10:23, последнее обновление 4 апреля 2017, 10:24  •  печать

Омская прокуратура наказала главу сельского поселения за самоуправство

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Глава Каскатского сельского поселения Исилькульского района должен был предоставить в аренду двум крестьянским хозяйствам землю, но предпочёл выставить её на торги и передать другим предпринимателям.

Исилькульская межрайонная прокуратура Омской области в ходе проверки выявила нарушения законодательства в деятельности главы Каскатского сельского поселения Хайрата Гинаятулина. В 2006 году между администрацией поселения и двумя крестьянскими хозяйствами были заключены договоры аренды на 10 лет земельных участков сельскохозяйственного назначения. Когда срок аренды подошёл к концу, предприниматели вновь обратились в администрацию с просьбой перезаключить договор, поскольку имели на то преимущественное право.

Но глава поселения землю предоставлять не стал. Более того, в отношении этих участков был организован и проведён аукцион на заключение договоров аренды. Победителями в нём признаны совсем другие люди. Прокуратура в действиях чиновника нашла нарушения. Гинаятулину внесено представление, в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Самоуправство". Суд привлёк главу поселения к ответственности и назначил штраф.

В итоге аукцион удалось отменить, а крестьянские хозяйства вновь получили землю в аренду.

Теги  •  #земельные участки #прокуратура #суд

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Комментарии
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Денис Германов  •  4 апреля 2017, 10:56

Заплатит глава поселения штраф за самоуправство, рно спокойная жизнь для крестьян – закончилась.

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