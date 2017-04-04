Омская прокуратура наказала главу сельского поселения за самоуправство

Глава Каскатского сельского поселения Исилькульского района должен был предоставить в аренду двум крестьянским хозяйствам землю, но предпочёл выставить её на торги и передать другим предпринимателям.

Исилькульская межрайонная прокуратура Омской области в ходе проверки выявила нарушения законодательства в деятельности главы Каскатского сельского поселения Хайрата Гинаятулина. В 2006 году между администрацией поселения и двумя крестьянскими хозяйствами были заключены договоры аренды на 10 лет земельных участков сельскохозяйственного назначения. Когда срок аренды подошёл к концу, предприниматели вновь обратились в администрацию с просьбой перезаключить договор, поскольку имели на то преимущественное право.

Но глава поселения землю предоставлять не стал. Более того, в отношении этих участков был организован и проведён аукцион на заключение договоров аренды. Победителями в нём признаны совсем другие люди. Прокуратура в действиях чиновника нашла нарушения. Гинаятулину внесено представление, в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Самоуправство". Суд привлёк главу поселения к ответственности и назначил штраф.

В итоге аукцион удалось отменить, а крестьянские хозяйства вновь получили землю в аренду.