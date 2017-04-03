Осуждённому по делу о падении крана инспектору омского Ростехнадзора отменили приговор

Президиум Омского областного суда не нашёл состава преступления в действиях инспектора омского Ростехнадзора, приговорённого к двум годам лишения свободы за падение крана на ул. Жукова.

Сегодня, 3 апреля, стало известно решение президиума Омского областного суда, рассматривавшего дело инспектора Ростехнадзора Константина Иванова, признанного виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Суд первой инстанции счёл, что Иванов не предоставил информацию об имеющихся нарушениях требований промышленной безопасности ООО "ИПК "Жилстрой", которое эксплуатировало башенный кран, и в результате случилась трагедия. Константин Иванов был приговорён к двум годам лишения свободы в колонии-поселении, но областной суд отменил это решение.

- Президиум Областного суда вынес решение отменить приговор в отношении Иванова за отсутствием состава преступления. Мотивы, на которые опирался суд, станут известны после изготовления решения, - цитирует ТАСС пресс-службу областного суда.

Напомним, трагедия произошла 26 октября 2015 года на ул. Жукова. Башенный кран, находившийся на строительной площадке, рухнул на проезжую часть, придавив два автомобиля. В результате погибли оба водителя, женщина-пассажир и четырёхмесячный ребёнок.