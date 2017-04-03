Омские чиновники решили вернуть себе "золотые парашюты"

В конце прошлого года Верховный суд РФ поставил точку в многомесячном пенсионном споре правительства Омской области и прокуратуры. Напомним, сотрудников надзорных органов возмутило, что в условиях трудной экономической ситуации и неисполненных социальных обязательств, омские госслужащие получали большие пенсионные надбавки. Ежегодно на эти цели тратилось около 160 млн руб. из областного бюджета. Омские суды посчитали протест прокуратуры обоснованным, но чиновники подали апелляцию в Верховный суд, который согласился с их доводами.

На время судебных разбирательств действие статей Кодекса о государственных должностях и государственной гражданской службе Омской области было приостановлено Законодательным собранием. Сейчас в облправительстве разработали новый проект закона, согласно которому чиновникам вернут "золотые парашюты". В проекте документа, опубликованном на официальном сайте облправительства, говорится, что государственным служащим гарантируется право на медицинское обслуживание в случае прекращения полномочий в связи с истечением их срока, отставкой по собственному желанию, ликвидацией органа власти, потерей трудоспособности.

Также чиновники и депутаты, работавшие на постоянной основе, смогут получать надбавку в виде пенсии за выслугу лет. В случае принятия депутатами предложенного облправительством документа, размер такой пенсии будет определяться исходя из срока службы чиновника: 55 % при замещении государственной должности от трёх до пяти лет, 65 % - от пяти до десяти лет, 75 % - от десяти лет и более. При этом в документе есть несколько пунктов, согласно которым пенсия за выслугу лет может быть увеличена.

- Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается в случае увеличения (индексации) месячного денежного вознаграждения лиц, замещающих должности губернатора Омской области и председателя Законодательного собрания Омской области, индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), а также перерасчёта размера страховой пенсии в соответствии с частями 2, 10 статьи 18 Федерального закона "О страховых пенсиях", - говорится в проекте закона.

Лица, замещавшие должности государственной гражданской службы, смогут рассчитывать на пенсию за выслугу лет, если они проработали на своём посту всего месяц, но суммарный стаж работы в органах власти составляет не менее одного года.

При прекращении исполнения полномочий чиновник, достигший возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, или потерявший трудоспособность, а также проработавший на посту не менее пяти лет, может рассчитывать на единовременное пособие в размере его месячного денежного вознаграждения за счёт средств областного бюджета.

В законопроекте также называются причины, по которым "золотые парашюты" для гражданских служащих могут быть отменены: в случае смерти чиновника, его письменного отказа или получении иного обеспечения.

Член комитета по социальной политике Законодательного собрания Омской области Андрей Алёхин:

- Правительство должно было внести этот законопроект ещё в феврале. Решение Верховного суда нужно исполнять обязательно. Если мы этого не сделаем, то будет поставлен вопрос о роспуске Законодательного собрания. Как воспримет эту информацию общественность? Учитывая, что сократили выплату ветеранам Омской области, уменьшили льготы сельским учителям, конечно, воспринят этот документ будет, мягко говоря, не здорово. Я даже пока не могу сказать, как наша фракция будет голосовать за этот документ. Решение Верховного суда исполнять надо. Возможно, будет свободное голосование. Пока не определились.