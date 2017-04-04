Садовые маршруты запустят в Омске к концу месяца

Движение автобусов в садоводческие товарищества начнётся 29 апреля. Работать будут 19 маршрутов.

Регулярные перевозки будут осуществляться на садовых маршрутах № 34, 112, 119, 131, 139, 141, 171, 178, 90 (196), 219-Н. На маршруты № 71, 106, 219-Б, 135, 186 дополнительно привлекаются частные перевозчики.

С Минпромом будет решаться вопрос привлечения для работы на пригородных маршрутах, где эксплуатация автобусов большого класса является нерентабельной, перевозчиков немуниципальной формы собственности с подвижным составом среднего и малого классов с целью эксплуатации муниципальных автобусов большого класса на более рентабельных городских маршрутах, - пояснил директор департамента транспорта Алексей Мартыненко.

Садовые маршруты городского и пригородного сообщения будут работать по следующему графику:

- с 29 апреля по 21 мая и с 4 сентября по 1 октября - три раза в неделю и в праздничные нерабочие дни;

- с 22 мая по 3 сентября - четыре раза в неделю и в праздничные нерабочие дни.