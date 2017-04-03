В городке Нефтяников появится новый троллейбусный маршрут

Троллейбусы начнут курсировать с 1 июня с периодичностью каждые полчаса. Первый рейс планируется в 6:30, последний - в 21:00. По направлению от посёлка Юбилейный до ДК имени Малунцева будут двигаться две машины, но если маршрут окажется популярным, количество транспорта может увеличиться.
Как отмечают в департаменте транспорта мэрии, троллейбус № 8 будет востребован в связи с введением повременного билета. Обладатели проездных карт "ОмКа" смогут в течение получаса сделать одну пересадку и заплатить за обе поездки 22 рубля.
К новому троллейбусному маршруту неплохо бы добавить новые троллейбусы...
Хорошо придумали с пересадками, у людей есть шанс сэкономить деньги, жаль что в более позднее время не будет ходить, придется пешком идти.