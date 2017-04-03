В городке Нефтяников появится новый троллейбусный маршрут
Общество  •   3 апреля 2017, 09:33, последнее обновление 3 апреля 2017, 10:15  •  печать

В городке Нефтяников появится новый троллейбусный маршрут

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Летом в Омске будет восстановлен маршрут № 8.

Троллейбусы начнут курсировать с 1 июня с периодичностью каждые полчаса. Первый рейс планируется в 6:30, последний - в 21:00. По направлению от посёлка Юбилейный до ДК имени Малунцева будут двигаться две машины, но если маршрут окажется популярным, количество транспорта может увеличиться.

Как отмечают в департаменте транспорта мэрии, троллейбус № 8 будет востребован в связи с введением повременного билета. Обладатели проездных карт "ОмКа" смогут в течение получаса сделать одну пересадку и заплатить за обе поездки 22 рубля.

Теги  •  #департамент транспорта #общественный транспорт #Советский округ #троллейбус

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Комментарии
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Игорь Х  •  3 апреля 2017, 12:13

К новому троллейбусному маршруту неплохо бы добавить новые троллейбусы...

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Лена Головина  •  3 апреля 2017, 10:56

Хорошо придумали с пересадками, у людей есть шанс сэкономить деньги, жаль что в более позднее время не будет ходить, придется пешком идти.

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