Виктор Полукаров, обвиняемый в падении крана на ул. Жукова, переложил ответственность на сотрудников
Общество  •   9 марта 2017, 17:35, последнее обновление 9 марта 2017, 17:55  •  печать

Виктор Полукаров, обвиняемый в падении крана на ул. Жукова, переложил ответственность на сотрудников

Автор: Екатерина Криль

Руководитель заявил, что не обязан был лично контролировать вопросы безопасности на стройплощадке.

Сегодня, 9 марта, в Куйбышевском районном суде продолжилось заседание по делу о падении на стройплощадке крана осенью 2015 года. Учредитель ООО "Группа компаний Жилстрой Джаст Фит Лайф" Виктор Полукаров вновь заявил, что не виновен. Он указал на то, что ход строительства контролировали его подчинённые. Также Полукаров заявил, что на момент трагедии на площадке сменился подрядчик из-за банкротства компании. 

Я как генеральный директор мог взаимодействовать и взаимодействовал только со своим заместителем по строительству и только по вопросам, которые он не мог решить в рамках своей компетенции. Деталями технического состояния башенного крана, а также периодичностью его проверки полностью владели и обязаны были обеспечивать главный механик и главный инженер, - сообщил Полукаров.

26 октября 2015 года на проезжую часть по улице Жукова упал башенный кран, находившийся на территории строящегося отеля. Механизм смял автомобили Toyota RAV4 и "Газель-Соболь", четыре человека погибли. Стало известно, что кран установили с нарушениями.

Теги  •  #Виктор Полукаров #Жилстрой #Кировский районный суд #падение крана

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Комментарии

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Виктор Леонов  •  9 марта 2017, 20:03

Конечно, проще всего кивнуть на подчиненных. Но ведь есть правило, что отвечает за все начальник.

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