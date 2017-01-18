В Омске отправили в тюрьму государственного инспектора Ростехнадзора, по вине которого упал кран

В Омске вступил в силу приговор за халатное отношение к служебным обязанностям, вынесенный Константину Иванову.

Сегодня, 18 января, служебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда рассмотрела апелляцию по уголовному делу в отношении государственного инспектора Сибирского управления Ростехнадзора Константина Иванова. Напомним, в ноябре 2016 года Куйбышевский районный суд признал его виновным по статье "Неисполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к обязанностям по должности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", и назначил наказание в виде двух лет тюрьмы в колонии-поселении.

Также суд лишил Иванова права заниматься государственной деятельностью, связанной с экологическим, технологическим и атомным надзором в течение трёх лет, и удовлетворил гражданские иски, обязав Ростехнадзор России выплатить 2 млн 800 тыс. руб. в качестве возмещения морального ущерба, по 700 тыс. руб. на каждого потерпевшего.

Суд постановил, что Иванов нарушил должностной регламент, не предоставив информацию о нарушениях требований промышленной безопасности ООО "ИПК "Жилстрой": после декабря 2014 года организация не проверяла техническое состояние крана. Возникшие неисправности повлекли за собой его падение на проезжую часть, вследствие чего погибли четыре человека, в числе которых оказался маленький ребёнок.

Однако судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда рассмотрела апелляцию и оставила без изменений предыдущее решение по доказанности вины, квалификации и назначенному наказанию. Вместе с тем, было решено рассмотреть требования потерпевших в порядке гражданского судопроизводства.