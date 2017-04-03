Лучший джигит омского Навруза получит живого барана
Общество  •   3 апреля 2017, 17:44, последнее обновление 3 апреля 2017, 17:45  •  печать

Лучший джигит омского Навруза получит живого барана

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Организаторы рассказали о том, как будут отмечаться праздник тюркских и иранских народов в этом году.

На сегодняшней пресс-конференции в администрации города директор департамента общественных отношений и социальной политики Радмила Мартынова и исполняющий обязанности директора департамента культуры Владимир Демченко рассказали о том, как будет проходить празднование Навруза в этом году.

Со своей стороны мы взяли на себя техническую часть праздника - сцену и звук, - сказал Демченко. - Навруз будет разделён на зоны, чтобы не смешалось всё, как в "Бородино", кони, люди, люди, кони. Национальные кухни будут отдельно. На центральной площадке можно будет увидеть художественную самодеятельность, там будут петь и танцевать. На детской площадке будет организована интерактивная площадка.

Мартынова добавила, что Навруз в Омске будет отмечаться в третий раз: "В 2015 году на стадионе "Красная звезда" мы собрали более семи тысяч людей. В 2016 году число участников выросло до 10 тысяч. В этом году мы ожидаем 10-12 тыс. участников. По соображениям безопасности местом проведения был выбран парк имени 30-летия ВЛКСМ".

Зрители в этом году смогут увидеть соревнования джигитов, победитель которого получит живого барана. Организаторы рассчитывают, что омский Навруз станет самым массовым в России. В этом году праздник нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов будет отмечаться 8 апреля в парке имени 30-летия ВЛКСМ с 12:00 до 17:00.

Теги  •  #баран #Навруз

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