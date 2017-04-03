В Омске начальник колонии попался на взятке

48-летний начальник исправительного учреждения "взял под покровительство" одного из заключённых, разрешая ему получать дополнительные посылки и передачи, а также перевёл его на облегчённые условия содержания.

Следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника одного из исправительных учреждений региона. Он обвиняется в получении взятки и превышении должностных полномочий.

По предварительным данным, начальник колонии оказывал общее покровительство одному из заключённых. Ему разрешалось получать дополнительные посылки и передачи, иметь краткосрочные и длительные свидания. Более того, осуждённого перевели на облегчённые условия содержания. За то, что 48-летний руководитель колонии на многое закрывал глаза, через посредников он получил в качестве взятки инструменты, стоимость которых превысила 25 тыс. руб. Товар покупал родственник заключённого.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки подразделений УМВД России по Омской области. Ведутся следственные действия.