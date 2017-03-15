Боровшемуся с коррупцией омскому полицейскому вменили получение крупной взятки
Общество  •  15 марта 2017, 18:05, последнее обновление 15 марта 2017, 18:10  •  печать

Боровшемуся с коррупцией омскому полицейскому вменили получение крупной взятки

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Сотрудники Западно-Сибирского СУТ СК России возбудили уголовное дело в отношении сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции линейного управления МВД России. Он подозревается в получении полуторамиллионной взятки.

Оперуполномоченный попал в поле зрения следователей после того, как в правоохранительные органы пожаловался один из омских предпринимателей. В заявлении бизнесмен сообщил, что сотрудник отдела экономической безопасности ЛУ МВД вымогает у него 1,5 млн руб. за прекращение оперативных мероприятий.

В минувший понедельник, 13 марта, предприниматель под контролем сотрудников омского УФСБ передал оперуполномоченному через посредника 500 тыс. руб. В этот же день посредник передал взятку полицейскому, оставив себе в качестве вознаграждения 100 тыс. руб. После того как вымогатели получили деньги, их задержали.  

- В настоящее время по ходатайству следствия в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следственной группой Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, - сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СК России.

В отношении оперуполномоченного возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Его подельник подозревается в совершении преступления, предусмотренного "Посредничество во взяточничестве".

Теги  •  #взятка #коррупция #Омск #полицейский #прокуратура

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Комментарии
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Евгений Ронин  •  15 марта 2017, 18:52

Удивительное дело. Борющиеся со взятками стражи закона сами берут взятки?! И как тогда побеждать коррупцию?

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