Боровшемуся с коррупцией омскому полицейскому вменили получение крупной взятки

Сотрудники Западно-Сибирского СУТ СК России возбудили уголовное дело в отношении сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции линейного управления МВД России. Он подозревается в получении полуторамиллионной взятки.

Оперуполномоченный попал в поле зрения следователей после того, как в правоохранительные органы пожаловался один из омских предпринимателей. В заявлении бизнесмен сообщил, что сотрудник отдела экономической безопасности ЛУ МВД вымогает у него 1,5 млн руб. за прекращение оперативных мероприятий.

В минувший понедельник, 13 марта, предприниматель под контролем сотрудников омского УФСБ передал оперуполномоченному через посредника 500 тыс. руб. В этот же день посредник передал взятку полицейскому, оставив себе в качестве вознаграждения 100 тыс. руб. После того как вымогатели получили деньги, их задержали.

- В настоящее время по ходатайству следствия в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следственной группой Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, - сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СК России.

В отношении оперуполномоченного возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Его подельник подозревается в совершении преступления, предусмотренного "Посредничество во взяточничестве".