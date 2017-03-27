Безналичный расчёт в общественном транспорте Омска внедрят в августе

На сегодняшней пресс-конференции директор департамента транспорта администрации города Алексей Мартыненко рассказал о том, когда омичи в общественном транспорте смогут рассчитаться банковской картой. Также будет расширена сеть пунктов продаж электронных проездных. На сегодня в городе действует 63 таких точки.

В апреле 2017 года появится возможность пополнения электронного проездного в "Сбербанк Онлайн", - заявил Мартыненко. - В июне будет внедрён новый вид электронного проездного - повременный. У пассажиров появится возможность бесплатно произвести одну пересадку. В августе запланирован запуск системы безналичной оплаты проезда бесконтактным способом с использованием различных банковских карт.

В декабре будет внедрена возможность расчёта в общественном транспорте картой национальной платёжной системы "Мир". По информации "Омск Здесь", в первые три месяца система с повременным проездным будет действовать в муниципальном пассажирском транспорте, затем возможность бесплатной пересадки появится и у частных перевозчиков.

Глава дептранса также посетовал на то, что омичи часто покрывают нелегальных перевозчиков, работающих на "Газелях". Сейчас старые микроавтобусы с вместительностью до 15 пассажиров оказались вне закона. "Извините, зачастую некоторые жители вступают в некий сговор с частными перевозчиками, - сказал Алексей Мартыненко. - Они используют "Газели" и говорят, что находятся на заказе. Некоторые пассажиры начинают это подтверждать. Это дестабилизирует ситуацию и не позволяет конкурировать с легальными перевозчиками. Пользуйтесь услугами легальных перевозчиков. В противном случае никто не может гарантировать обеспечение вашей безопасности".

Также директор департамента транспорта ответил на заявления депутатов Омского городского совета о том, что мэрия готовит рынок транспортных услуг для прихода крупного перевозчика из Санкт-Петербурга "Питеравто". По словам Алексея Мартыненко, компания действительно предлагала свои услуги Омску, но себестоимость поездки на "пазике" оказалась выше 35 рублей. Муниципальные пассажирские предприятия большими автобусами перевозят омичей дешевле. "В таких условиях на открытых конкурсах они нам не конкуренты", - резюмировал глава Дептранса.