Минстрой распределил 700 млн руб. на омские дороги

Региональный Минстрой распределил "дорожные" субсидии в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области". Из областного бюджета будет направлено более 705 млн. руб. на ремонт автомобильных дорог в Омске и двенадцати муниципальных образованиях. Это ремонт дорог первой очереди.

Основная часть средств – 450 млн. руб. пойдёт на восстановление городских дорог. На эту сумму планируется отремонтировать четырнадцать омских магистралей: пр. Королёва, ул. 22 Декабря, ул. 25 Северная, ул. 22 Партсъезда, ул. Заозёрная, ул. Госпитальная, ул. Сибирский проспект, ул. 2-я Восточная, ул. Авиационная, ул. Волгоградская, ул. Гашека, Красноярский тракт, а также круговая развязка и подходы Ленинградского моста.

На оставшиеся 255 млн. руб. восстановят автодороги в Исилькульском, Калачинском, Крутинском, Любинском, Муромцевском, Называевском, Нижнеомском, Нововаршавском, Тарском и Тюкалинском районах. Распределение субсидий осуществлялось Минстроем на основании заявок, подготовленных муниципалитетами.

За счёт областных средств будет проведено исправление профиля существующих дорог и устройство нового асфальтобетонного покрытия. Приступить к работам планируется в начале июня. Добавим, что объём дорожного фонда Омской области на 2017 год составляет более 7 млрд руб. Из этой суммы более 2 млрд руб. предоставят муниципалитетам в качестве субсидий, более 1,7 млрд. руб. пойдут на мероприятия по содержанию региональной дорожной сети, свыше 1 млрд руб. – на строительство и реконструкцию дорог и порядка 1,5 млрд руб. – на текущий и капитальный ремонт магистралей.