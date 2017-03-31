Омская область потратит 250 млн рублей на покупку дорожной техники
Общество  •  31 марта 2017, 17:50, последнее обновление 31 марта 2017, 17:55  •  печать

Омская область потратит 250 млн рублей на покупку дорожной техники

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Омская область объявила аукцион на приобретение дорожной техники по лизингу в рамках федеральной программы. Новые машины появятся в регионе уже в июле.

Управление дорожного хозяйства Омской области закупит для каждого из 31 дорожно-ремонтного строительного управления (ДРСУ) по одной комбинированной машине с полным оснащением для проведения дорожных работ. Новая техника сможет заниматься как ямочным ремонтом, так и очисткой трасс от снега и наледи: она будет оснащена передним скоростным отвалом, боковым отвалом, уборочной щёткой и пескораспределителем. Это позволит проводить работы в любое время года.

Лизинговая схема выгодна для дорожников. Технику можно получить в год подачи заявки, а рассчитываться - в рассрочку в течение трёх лет. В этом году мы получим четвертую партию комбинированных дорожных машин и направим каждому ДРСУ по машине, - прокомментировал руководитель дорожного управления регионального Минстроя Дмитрий Христолюбов.

На материально-техническое обеспечение ДРСУ предусмотрено 250 млн рублей: 112,3 млн рублей пойдёт на оплату лизинговых платежей за прошлогоднюю покупку, 70 млн рублей - на приобретение асфальтобетонного завода и около 67,7 млн рублей - на лизинговую программу 2017 года. Отметим, что новую технику планируют привезти в регион уже в июле.

Теги  •  #аукцион #дороги #лизинг #техника

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