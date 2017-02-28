Мэрия Омска выделит дополнительно 10,5 млн рублей на покупку дорожной техники

На эти деньги будут приобретены три машины для аварийно-восстановительного ремонта дорог.

В мэрии Омска решили дополнительно выделить 10,5 млн рублей на покупку дорожной техники, сообщает пресс-служба администрации города. На эти средства будут приобретены три машины для аварийно-восстановительного ремонта дорог. Техника предназначена для муниципального бюджетного учреждения "Управление дорожного хозяйства и благоустройства".

Каждая машина должна быть оснащена дизельным двигателем, иметь не менее двух отсеков для размещения щебня общим объёмом не менее 4,8 кубических метров. Размер бака для битумной эмульсии должен составлять 1100 литров или более. Гарантийный срок работы машины - 12 месяцев или 800 моточасов.