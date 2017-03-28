Омские лесхозы готовятся встретить пожароопасный сезон с изношенной техникой

Ежегодно омским лесхозам для обновления парка спецтехники для тушения пожаров необходимо 30 млн руб. В настоящий момент степень её износа составляет 80 %.

Прокуратура Омской области проанализировала ход подготовки региона к сезону лесных пожаров. Выводы оказались весьма не радужными. В настоящее время тушение лесных пожаров на землях лесного фонда в Омской области осуществляется региональными специализированными автономными учреждениями - лесхозами. Выяснилось, что фактический износ находящейся в их распоряжении лесопожарной техники (тракторы, автомобили, вездеходы, автоцистерны) составляет более 80 %. Налицо - острая необходимость доукомплектования учреждений танкетками, тракторами, плугами, мотопомпами и иной техникой и оборудованием.

Чтобы снизить эту критическую отметку, организациям на оснащение современной техникой ежегодно необходимо 30 млн руб. В числе наиболее необходимых видов техники - пожарные автоцистерны, тракторы, грузовые автомобили, лесопожарные вездеходы, а также почвообрабатывающие агрегаты и пожарно-техническое оборудование, средства связи. Вместе с тем денег на эти цели в 2017 году выделено не будет.

- Об изложенных обстоятельствах прокуратура Омской области проинформировала губернатора, председателя правительства области Виктора Назарова, предложив взять на особый контроль вопрос надлежащей подготовки региона к прохождению лесопожарного периода 2017 года, - пояснили в региональной прокуратуре.

Надзорным ведомством также рекомендовано пересмотреть финансовую политику и принять меры к своевременному обеспечению лесхозов бюджетными средствами.