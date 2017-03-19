Смотрите в свежем выпуске итоговой программы "Омск Здесь":
- Вдох - выброс! Чем травят омичей, кто ответит за загрязнение атмосферы и почему никто не может найти виновного?
- Просроченные дома. У сотен хрущёвок в Омске вышел срок эксплуатации. Но сносить их, в отличие от столичных, не будут.
- Фитнес для ленивых! Какие гаджеты омичи используют для тренировок и может ли модный трекер помочь похудеть?
Виновных могут найти почти всегда, главное чтобы это были реально ответственные лица, а не дядя Вася который что нибудь забыл выключить по пьянке
А кроме дяди Васи уже и обвинить некого, все уже одной веревкой повязаны. Долой коррупционеров!