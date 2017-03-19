Вдох - выброс! Чем травят омичей, кто ответит за загрязнение атмосферы и почему никто не может найти виновного?
Общество  •  19 марта 2017, 10:09, последнее обновление 19 марта 2017, 11:58  •  печать

Вдох - выброс! Чем травят омичей, кто ответит за загрязнение атмосферы и почему никто не может найти виновного?

Смотрите в свежем выпуске итоговой программы "Омск Здесь":

- Вдох - выброс! Чем травят омичей, кто ответит за загрязнение атмосферы и почему никто не может найти виновного?

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Теги  •  #видео

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Комментарии
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Юрий Александрович  •  19 марта 2017, 15:30

Виновных могут найти почти всегда, главное чтобы это были реально ответственные лица, а не дядя Вася который что нибудь забыл выключить по пьянке

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Наталья Александровна  •  19 марта 2017, 15:33

А кроме дяди Васи уже и обвинить некого, все уже одной веревкой повязаны. Долой коррупционеров!

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