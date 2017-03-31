В Омске Левобережье останется без горячей воды в День космонавтики
Общество  •  31 марта 2017, 17:00, последнее обновление 31 марта 2017, 17:03  •  печать

В Омске Левобережье останется без горячей воды в День космонавтики

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12 апреля пройдут испытания водяных тепловых сетей Кировской районной котельной. В связи с этим жители Левого берега на сутки останутся без горячей воды.

12 апреля с 00:00 до 24:00 пройдут испытания водяных тепловых сетей Кировской районной котельной. Специалисты АО "Омск РТС" проверят, насколько хорошо трубы выдерживают максимальную температуру теплоносителя.

На время проведения температурных испытаний тепловой сети отключат отопление и горячую воду в детских и лечебных учреждениях, в жилых домах и на различных установках. Однако отключения не коснутся потребителей 5-го, 6-го и 10-го микрорайонов, а также БСМП.

При прорыве труб или возникновении течей или других неисправностей омичей просят позвонить по телефону 40-06-91.

Теги  •  #горячая вода #котельная #Левый берег #отключение #отопление

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