В Омске отопительный сезон завершится через полтора месяца
Общество  •  23 марта 2017, 16:02, последнее обновление 23 марта 2017, 16:02  •  печать

В Омске отопительный сезон завершится через полтора месяца

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В мэрии Омска сообщили, что отопительный сезон продлится ещё около пяти-шести недель. В настоящее время управляющие компании начинают подготовку к ремонтным мероприятиям.

Сегодня на заседании профильной межведомственной комиссии первый заместитель мэра Сергей Фролов дал поручения управляющим компаниям, направленные на обеспечение бесперебойной работы ЖКХ. По предварительным прогнозам, отопительный сезон 2016-2017 года продлится ещё не более пяти-шести недель.

- Согласно долгосрочному прогнозу, в регион постепенно приходит тёплая весенняя погода. Однако коммунальные службы должны продолжить предельно ответственно и педантично исполнять все свои обязанности по тепло-, газо- и водоснабжению. Приоритет для нас один - житель и его комфорт. Мы уверенно прошли непростую зиму, обязаны завершить отопительный сезон достойно, - прокомментировал Сергей Фролов.

Также ресурсоснабжающие организации и управляющие компании начали подготовку к следующему отопительному сезону. В ближайшие месяцы завершится организация ремонтных кампаний технического оборудования и составление графиков испытания трубопроводов.

Теги  •  #ЖКХ #отопление #управляющая компания

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