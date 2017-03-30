В частном секторе Омска из колонок льётся грязная вода
Общество  •  30 марта 2017, 11:05  •  печать

В частном секторе Омска из колонок льётся грязная вода

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Вода коричневого цвета начала течь из колонки, расположенной на улице 4-й Северной.

Ролик с ироничным названием "Омск. Достопримечательности. Вода лечебная" появился на видеохостинге YouTube. В нём можно увидеть, как из водопроводной колонки, находящейся в частном секторе, течёт странная коричневая жижа.

- Город Омск, улица 4-я Северная. Вот такая вода у нас в Омске идёт из колонок, - говорит мужчина в ролике.

Пользователи социальных сетей советуют автору видео обратиться с жалобой в организацию, на балансе которой находится водозаборное устройство.

Отметим, что в частном секторе такие колонки зачастую являются для жителей единственной возможностью получить нормальную питьевую воду.

Теги  •  #видео #вода #грязь #колонка #улица Северная #частный сектор

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Комментарии
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Артем Спицын  •  30 марта 2017, 11:38

Так это уже было так, таких случаев, к сожалению, много. Систему труб нужно менять, плюс очистные модернизировать.

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