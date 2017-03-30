В частном секторе Омска из колонок льётся грязная вода

Вода коричневого цвета начала течь из колонки, расположенной на улице 4-й Северной.

Ролик с ироничным названием "Омск. Достопримечательности. Вода лечебная" появился на видеохостинге YouTube. В нём можно увидеть, как из водопроводной колонки, находящейся в частном секторе, течёт странная коричневая жижа.

- Город Омск, улица 4-я Северная. Вот такая вода у нас в Омске идёт из колонок, - говорит мужчина в ролике.

Пользователи социальных сетей советуют автору видео обратиться с жалобой в организацию, на балансе которой находится водозаборное устройство.

Отметим, что в частном секторе такие колонки зачастую являются для жителей единственной возможностью получить нормальную питьевую воду.