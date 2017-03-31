"Тотальный диктант" омичам прочтут журналисты, предприниматели и актёры

На данный момент в Омске и всех 32 районах области сформировано 106 площадок - в университетах, школах, библиотеках, на предприятиях. Имя человека, который прочтёт диктант на главной площадке в ОмГУ, держится в секрете до понедельника. Большинство остальных "диктаторов" уже известны.

В списке много журналистов и деятелей омской культуры. К примеру, генеральный директор холдинга "МКР-Медиа" Павел Паутов, ведущий программы "Новости Здесь. Омск" телеканала "Продвижение" Антон Парахин, продюсер утреннего "ЙЕТИ-шоу" на "Радио Сибирь" Иван Притуляк, бильд-редактор информационного агентства "Омск Здесь" Елена Захаренко. Диктант прочтут худрук и главный дирижёр Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев, актриса Омского академического театра драмы Ольга Солдатова, певец, композитор, руководитель продюсерского дома Алексей Гализдра, актёр Лицейского театра Павел Симкин.

Властные структуры представляют замминистра образования Омской области Татьяна Дернова, вице-спикер Омского городского совета Алексей Сокин, депутат Законодательного собрания Омской области Игорь Попов. Также в число "диктаторов" вошли диктор "Арены Омск" Надежда Демичева, блогер Игорь Фёдоров, и. о. ректора ОмГПУ Геннадий Косяков, предприниматель Павел Кручинский.

"Тотальный диктант" состоится 8 апреля в 14.00. Регистрация участников открыта на сайте акции.