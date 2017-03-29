"Тотальный диктант" шагнул на окраины Омска и области

Сегодня, 29 марта, началась регистрация участников образовательной акции, назначенной на 8 апреля. В этом году стало больше площадок в отдалённых районах города и практически во всех муниципалитетах области.

На сайте просветительской акции, которая пройдёт в Омске в шестой раз, стартовала регистрация участников. Сейчас в списке 102 места написания диктанта в городе и области, и этот перечень расширится за счёт закрытых площадок предприятий.

Крупнейшими площадками станут ОмГУ (пять корпусов и бизнес-инкубатор), библиотека имени Пушкина, ОмГПУ. К акции присоединились городские библиотеки и 47 школ. Диктант напишут в городском музее "Искусство Омска", Кадетском корпусе и в парке Победы, где установят палатку на 25 человек. Впервые массово свою грамотность проверят игроки "Авангарда" на закрытой площадке в пресс-центре хоккейного клуба. Диктант будут писать в 31 из 32 районах Омской области.

Мы пытаемся полноценно охватить разные районы города. В последние три года были площадки на базе школ в Старой и Новой Московке, Чкаловском посёлке и других отдалённых районах, откуда трудно добраться в центр. Традиционно много площадок в центре Омска и в городке Нефтяников, где сосредоточены вузы, - рассказал корреспонденту "Омск Здесь" омский координатор акции Сергей Демченков.

Список людей, которые будут диктовать текст, опубликуют в ближайшие пару дней. В этом году в нём особенно много журналистов и деятелей омской культуры. Среди них будут, например, дирижёр Омского симфонического оркестра Дмитрий Васильев, руководитель литературно-драматургической части "Лицейского театра" Дина Литвина и певец, продюсер Алексей Гализдра. Кроме того, впервые "диктатором" станет отличник акции - бильд-редактор информагентства "Омск Здесь" Елена Захаренко. Имя "диктатора" на главной площадке пока держится в секрете, организаторы обещают озвучить его в начале следующей недели.

"Тотальный диктант" состоится 8 апреля в 14.00. Автором текста стал писатель Леонид Юзефович. Добавим, что год назад диктант написали около 4,5 тыс. жителей Омской области на 80 площадках. Три года подряд регион занимает четвёртое место в мире по количеству участников.